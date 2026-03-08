Тисячі ударів: Зеленський назвав приголомшливу кількість ворожих атак за тиждень

Володимир Зеленський / © Getty Images

За останній тиждень Росія атакувала нашу країну тисячі разів, запустивши майже 1750 ударних дронів, 1530 керованих авіаційних бомб і 39 ракет.

Про це повідомив сьогодні, 8 березня, президент Володимир Зеленський.

За його словами, під ударами ворога «традиційно» опинилася цивільна інфраструктура: енергетика та житлові будинки.

«Більшість цілей нашим воїнам вдається знешкоджувати. Але захисту потрібно більше, і потрібно на кожен день», — зазначив глава держави.

Тому він закликав Захід не припиняти підтримку України.

«Передусім це ракети ППО, і тому внески та постачання в межах програми PURL ключові. І я дякую всім, хто продовжує підтримку. Потрібно й надалі посилювати санкції на Росію та її спільників. Усе, що допомагає РФ фінансувати і продовжувати цю війну, потрібно блокувати», — сказав Зеленський і анонсував перемовини з європейськими партнерами «щодо кожного із цих елементів».

Що таке PURL

Prioritized Ukraine Requirements List — ініціатива США і НАТО, що дозволяє забезпечувати Україну критично необхідними озброєннями через фінансування постачань американського виробництва європейськими партнерами.

Нагадаємо, 7 березня армія РФ вдарила балістичною ракетою по багатоповерхівці у Харкові.

За даними мера Ігоря Терехова, у власному будинку загинула вчителька початкових класів разом зі своїм сином, учнем другого класу. Жертвою атаки також стала учениця восьмого класу та її мама. Загалом внаслідок удару по Харкову, за останніми даними, загинули 11 людей.