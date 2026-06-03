Тисячі українців можуть втратити водійські права: новий механізм впливу на ухилянтів

Водійські права. Ілюстративне зображення / © МВС

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В Україні можуть спростити застосування одого із передбачених законом механізмів впливу на громадян, які ухиляються від виконання вимог мобілізаційного законодавства. Йдеться про тимчасове обмеження права керування транспортними засобами.

Про це повідомляє видання «Телеграф» із посиланням на дані аналітичної платформи Opendatabot.

Згідно із законодавством, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) мають право звертатися до суду з позовами щодо тимчасового обмеження водійських прав осіб, які порушують правила військового обліку або ухиляються від мобілізації.

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Втім, статистика свідчить, що цей інструмент поки використовується вкрай рідко.

За час повномасштабної війни українські суди розглянули лише 135 таких справ. Із них позитивне для ТЦК рішення було ухвалене лише у 10 випадках, що становить трохи більше 7% від загальної кількості проваджень.

Як зазначає видання, переважна більшість справ не доходить до розгляду по суті. Близько 92% позовів фактично зупиняються ще на процесуальному етапі через помилки під час оформлення документів або несплату судового збору.

Цю процедуру хочуть спростити, щоб у водіїв було легше вилучати права.

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Не лише водійські права

Водночас обмеження права керування автомобілем є не єдиним можливим заходом впливу на порушників військового обліку. Законодавство також передбачає можливість застосування інших обмежень, зокрема щодо отримання окремих нотаріальних послуг.

На цьому тлі експерти звертають увагу, що держава може вдосконалити механізми контролю за виконанням мобілізаційних обов’язків, а питання ефективності вже існуючих санкцій дедалі частіше стає предметом суспільної дискусії.

Попри невелику кількість успішних судових рішень, сама можливість тимчасової втрати права керувати автомобілем залишається одним із найбільш відчутних для громадян інструментів впливу, який може застосовуватися до осіб, що ухиляються від виконання вимог мобілізаційного законодавства.

Нагадаємо, раніше член комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський заявив, що чинне законодавство дозволяє заарештовувати рахунки ухилянтів, але ТЦК не використовують цей інструмент на повну.

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