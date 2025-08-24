ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
70
1 хв

Тисячі українців намагалися незаконно перетнути кордон — речник ДПСУ

У деяких випадках одну й ту саму людину затримують під час спроби незаконного перетину кордону по 3–5 разів, а буває й понад 10 разів.

Автор публікації
Богдан Скаврон
Український прикордонник

Український прикордонник / © ДПСУ

Українські прикордонники від початку 2025 року затримали понад 13 тисяч громадян за спробу незаконно покинути Україну.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі Ранок.LIVE.

За його словами, останнім часом суттєвого збільшення кількості спроб незаконного перетину кордону, немає.

«Але, на жаль, щоденно ми продовжуємо затримувати порушників. І це немаленька кількість тих, хто намагається у незаконний спосіб перетнути кордон. Затримуємо ми і на кордоні, затримуємо ми і в прикордонні, коли вони добираються до лінії державного рубежу», — розповів речник ДПСУ.

Андрій Демченко уточнив, що у деяких випадках одну й ту ж людину затримують під час спроби незаконного перетину кордону по 3–5 разів, а буває й понад 10 разів.

«На жаль, адміністративна відповідальність не стримує цих порушників», — додав він.

Нагадаємо, в Україні планують впровадити кардинальні зміни до законодавства щодо перетину державного кордону в умовах воєнного стану. Кабмін передав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає не лише посилення покарання за незаконний виїзд, а й запровадження кримінальної відповідальності для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які порушили термін перебування за кордоном.

