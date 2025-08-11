ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
779
1 хв

Тисячі українців продовжують покидати країну – дані Eurostat

Понад 30 тисяч українців виїхали в ЄС лише за один місяць.

Наталія Магдик
Пункт пропуску

Пункт пропуску / © Державна прикордонна служба України

У червні 2025 року кількість українців, які перебувають під тимчасовим захистом у країнах Європейського Союзу, збільшилася на 32 940 осіб, що становить зростання на 0,8%.

Про це повідомляє Eurostat.

Найбільший приріст зафіксували у Польщі (+5 660 осіб; +0,6%), Чехії (+4 745; +1,3%) та Німеччині (+3 805; +0,3%). Всього найбільше українських біженців проживає у Німеччині — 1 196 645 осіб (27,8% від усіх українців у ЄС), Польщі — 992 505 (23,0%) та Чехії — 378 420 (8,8%).

За даними статистики, серед українців з тимчасовим захистом дорослі жінки становлять 44,7%, неповнолітні — 31,2%, а дорослі чоловіки — 24,1%.

Ці дані свідчать про подальше зростання кількості українців, які шукають захисту в Європі, що пов’язано з триваючим конфліктом в Україні та пошуком безпеки за кордоном.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в вересні 2025 року в Польщі вступають у дію оновлені норми, що регулюють порядок надання соціальної підтримки, проживання, реєстрації та інших аспектів перебування українських біженців.

Також повідомлялось, Фінляндія хоче скасувати допомогу для інтеграції українців.

