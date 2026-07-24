"Тисячу разів усім говорили": Зеленський різко відреагував на атаку РФ по Київщині

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

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Через російський балістичний удар по Бучанському району на Київщині загинули 10 людей, ще багато отримали поранення. Ракета влучила у виставку зброї, проведення якої під час війни є неприпустимим.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні наприкінці 1612-го дня повномасштабної війни.

Зеленський розкритикував проведення виставки на Київщині — що заявив

За словами глави держави, він уже обговорив трагедію з Генеральним прокурором Русланом Кравченком та отримав відповідні доповіді від правоохоронних органів. За фактом того, що сталося, відкрито кримінальні провадження.

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Президент підкреслив, що хоч першопричиною трагедії є виключно російський терор, проведення подібних публічних заходів під час війни ставить під загрозу життя людей.

«Звісно, причиною удару є російські ракети, виключно російський терор, але вже тисячу разів усім говорили, що у таких умовах війни, з таким ворогом точно не можна проводити будь-які виставки зброї — із купою людей і тим більше поруч з будинками», — наголосив Володимир Зеленський.

Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих та зазначив, що того ж дня росіяни завдали жорстоких ударів по Словʼянську, інших громадах Донеччини, а також по Харківщині, Херсону, Сумщині, Одесі та області.

Окрім цього, Володимир Зеленський попередив про загрозу нового масштабного обстрілу території України найближчим часом.

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«Ми знаємо від розвідок та партнерів, що росіяни приготували ракети для нового масованого удару по Україні. Може бути сьогодні цей удар: інформація є, що впродовж 48 годин. Будь ласка, бережіть себе і зважайте на сигнали повітряної тривоги», — закликав президент.

РФ атакувала виставку зброї на Київщині — останні новини

Нагадаємо, вдень 24 липня російська армія вдарила по полігону на Київщині. Там проходила виставка озброєння. За попередніми даними, щонайменше 10 людей загинуло, близько 100 — поранені.

У Генштабі заявили, що обстріляний комплекс на Київщині не належить Силам оборони. А Юрій Ігнат додав, що в Київській області удар припав на приватний спорткомплекс, який не пов’язаний із ЗСУ.

У свою чергу, Міністерство оборони РФ оприлюднило цинічну заяву щодо повітряного удару по виставці зброї на Київщині, намагаючись виправдати чергову атаку.

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Польське МЗС підтвердило загибель свого співробітника внаслідок ракетного удару по Київщині.

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