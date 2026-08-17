Тиск на Київ не спрацює: чому місія Кушнера та Віткоффа в Україні може провалитися

Джаред Кушнер та Стів Віткофф / © Getty Images

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На переговорах у Києві спецпосланцям Стіву Віткоффу й Джареду Кушнеру навряд чи вдасться проштовхнути вимоги щодо поступок Росії, адже сьогодні Україна почувається значно впевненіше, ніж рік чи два тому.

На цьому наголосив колишній заступник помічника міністра оборони США з питань Європи та НАТО в адміністрації Обами Джим Таунсенд заявив в інтерв’ю Independence Avenue Media.

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«Час спливає, зокрема через проміжні вибори, але також і через президентські вибори. Думаю, республіканці, і особливо Трамп, хочуть тут перемогти. Вони хочуть мати можливість заявити, що саме вони принесли мир Україні та Росії, яким би цей мир не був», — заявив Джим Таунсенд, коментуючи майбутній приїзд Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера в Україну.

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За його словами, з моменту останніх переговорів ситуація України суттєво поліпшилась, тож вона буде менш сприйнятливою до тиску.

«Гадаю, коли ця команда приїде, вона зіткнеться з іншою ситуацією, ніж та, яку вони бачили минулого року або два роки тому. Вони побачать Україну, яка досить впевнено почувається з огляду на те, де вона зараз перебуває і чого їй вдалося досягти. Україна також досить впевнено почуватиметься щодо підтримки Європи. І вона буде менш сприйнятливою до тиску з вимогою поступитися чимось Росії з огляду на нинішню ситуацію, особливо щодо Криму, який Україна практично відрізала від постачання і так далі», — каже він.

Також спецпосланці президента США побачать іншого Путіна, — який буде дуже чутливо реагувати на думку про те, що його справи йдуть уже не так добре, як раніше.

«Він буде дуже чутливим до втрат, яких зазнає. Дуже чутливим до ударів по Росії, які завдали серйозної шкоди її енергетичному сектору. Тож він опиниться в ситуації, коли не захоче визнавати поразку. Він не обов’язково бачить перемогу у своїх руках, хоча, можливо, й бачить, але одне можна сказати напевно: він уже не виглядає таким невразливим, як приблизно рік тому», — каже експерт.

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Джим Таунсенд зазначає, що президент Дональд Трамп не хоче асоціюватись з тим, хто програє, тож зараз намагається грати на дві сторони.

«Тому ситуація за столом переговорів буде іншою. Віткофф і Джаред Кушнер, як я думаю, спочатку мали на меті викрутити Зеленському руки, щоб він відмовився від територій на Донбасі, а це дозволило б Путіну сказати: я здобув тут перемогу, і вийти з війни, якщо цього Путіну буде достатньо, щоб заявити про перемогу. Звучить як Іран, чи не так? Але я думаю, що зараз така тактика спрацює», — каже Джим Таунсенд.

Відтак Джим Таунсенд вважає, що особливих результатів від першого візиту Кушнера і Віткоффа в Україну очікувати не варто.

«Думаю, вони знову опиняться перед партнерами, які не готові вести переговори, партнерами, які зараз перебувають зовсім в іншому становищі, ніж раніше. І тактика, яку Віткофф та його команда могли використовувати рік чи два тому, вже не буде ефективною, — каже він. — Тому я не очікую значних результатів від цієї поїздки, хіба що Путін справді відчуває настільки сильний тиск, що шукає шлях виходу. Але я поки що не бачив нічого переконливого, що свідчило б про те, що він перебуває саме в такій ситуації.

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Нагадаємо, спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер, ймовірно, приїдуть до України у другій половині серпня під час заходів до 35-ї річниці Незалежності.

Про візит Віткоффа і Кушнера у межах зусиль для завершення війни повідомила також американська MAGA-блогерка Лора Лумер, яка відвідала з візитом Україну і поговорила з президентом Зеленським.

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