Тиск на журналістів посилиться: Верховна Рада ухвалила скандальний закон

Верховна Рада / © Associated Press

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Сьогодні, 16 липня, парламент підтримав у другому читанні законопроєкт №12320. Він передбачає абсолютно ганебну можливість тиску на журналістів.

Про це повідомляє народна депутатка Анастасія Радіна.

За її словами, відтепер медійників можна буде притягнути до адміністративної відповідальності за найменшої можливості. До прикладу, за згадку того, що певний адвокат представляв чи представляє інтереси певної особи.

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«Якщо цей законопроєкт набере чинності, то за фразу на кшталт „Віктор Сердюк — адвокат Віктора Януковича“, журналіст буде покараний штрафом від 1700 грн до 3400 грн, а якщо це „порушення“ відбудеться повторно впродовж року — то від 6800 грн до 10200 грн. Ініціюватимуть штрафи самі адвокати», — пояснила Радіна.

Це не має нічого спільного зі свободою слова та преси, і виглядає як новий інструмент тиску на неугодних журналістів.

Готуємо із колегами блокуючу постанову до законопроєкту.

Як зауважив волонтер Сергій Стерненко, закон, на жаль, не стосується протидії російській дезінформації. А це було б виправдано та правильно в умовах війни. Йдеться про ототожнювання адвоката з клієнтом.

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«Шапітолій», — наголосив він.

Раніше в українському парламенті повернулися до обговорення скандального законопроєкту №10242, який обмежує роботу ЗМІ. Він, як відомо, викликав хвилю обурення серед українців.

У документі йдеться про встановлення кримінальної відповідальності за несанкціоноване втручання, збут або розповсюдження інформації, що оброблюється в публічних електронних реєстрах.

Ми зібрали усе, що відомо про спроби просування скандального проєкту закону.

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