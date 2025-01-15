Ув'язнення замість грошей: в Україні триває інформкампанія "Спали" ФСБівця"

В Україні триває інформаційна кампанію "Спали" ФСБівця" для протидії вербуванню молоді спецслужбами агресорки Російської Федерації. Зокрема, для здійснення підпалів майна ЗСУ, держустанов чи мінування.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Російські спецслужби активно "полюють" через соцмережі саме на підлітків, яким доручають виконувати ті чи інші завдання за фінансову винагороду. Лише торік правоохоронці затримали понад 450 осіб, які виконували подібні завдання від російських кураторів. Замість "легких грошей" вони отримали підозру та реальну перспективу тюремного ув’язнення.

Слід зауважити, що підпали майна ЗСУ, держустанов чи мінування класифікуються як тероризм або диверсія. За ці злочини передбачена сувора кримінальна відповідальність навіть для неповнолітніх.

Інформкампанію проводять Служба безпеки України та Національна поліція. Для цього СБУ разом із режисером Любомиром Левицьким підготували соціальний відеоролик, який інформує молодь про невідворотність покарання за подібні злочини.

Використовуючи ключовий меседж – "Не пали своїх! "Спали» ворога!", СБУ закликає молодь повідомляти про будь-які спроби вербувань у спеціальний чат-бот "Спали" ФСБівця" - t.me/spaly_fsb_bot.До цього чат-боту, який запрацював у середині грудня 2024 року, вже надійшло понад 1300 повідомлень. Усі вони стосувалися спроб представників спецслужб рРФ залучити українців до вчинення різного роду злочинів, мета яких – дестабілізувати ситуацію в нашій державі та знизити її обороноздатність.

В Україні триває інформкампанія "Спали» ФСБівця"