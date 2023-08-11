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Тюрма або фронт: у Зеленського пояснили, що чекає на звільнених військкомів

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Тюрма або фронт: у Зеленського пояснили, що чекає на звільнених військкомів

Звільнених військкомів можуть відправити на фронт

Радник голови Офісу президента вважає, що військкоми, провину яких буде доведено на суді, повинні отримати реальні терміни ув’язнення.

Звільненим з посад керівникам ТЦК та СП (військкоматів), які не отримають підозр про скоєний злочин, запропонують піти на фронт, щоб зберегти свої військові звання.

Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону.

“Безумовно, ті, що отримають підозри, вони підуть далі - відповідати юридично. І це дуже важливо, щоби вони отримали певні терміни, тюремні, щоб це не була фікція... Тому що це буде означати, що правоохоронної системи не існує”, - висловив він свою думку.

Михайло Подоляк вважає, що тим військкомам, яких було звільнено без оголошення підозри про злочин, необхідно зі зброєю в руках довести своє право носити військові погони.   

“Вони можуть піти на фронт для того, щоб зберегти свої військові звання і довести, що вони дійсно мають відношення в складні часи до війська, як такого", - наголосив радник голови ОП.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Зеленський приголомшив заявою! Реалізацію доручили Залужному!"

Нагадаємо, ТСН.ua детально розповів про звільнення усіх керівників обласних ТЦК та СП та наслідки цього рішення президента.

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Дата публікації
Перегляди
697
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