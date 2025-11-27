Тиждень боролися за життя: у Тернополі студент помер після падіння з вікна

Гуртожиток у Тернополі, з вікна якого випав студент / © ГУ Національної поліції в Тернопільській області

У Тернополі поліція розслідує нещасний випадок з 18-річним студентом, який випав із вікна третього поверху гуртожитку і через тиждень помер у лікарні.

Про це повідомила поліція Тернопільської області.

26 листопада до поліції надійшло повідомлення від медиків про смерть 18-річного пацієнта у відділенні інтенсивної терапії.

Під час перевірки з’ясувалося, що у ніч проти 20 листопада хлопця у тяжкому стані привезла бригада екстреної допомоги. Студент випав із вікна третього поверху гуртожитку. Потерпілий був жителем Хмельницької області.

Майже тиждень лікарі намагалися врятувати юнака, однак їхні зусилля не дали результату.

За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за статтею про «умисне вбивство» з позначкою «нещасний випадок». Розслідування триває.

До слова, у ніч проти 8 листопада в Тернополі з вікна 5-го поверху приміщення ТЦК випав військовозобов’язаний, якого доправили як порушника обліку. Чоловік демонтував склопакет, зв’язав одяг у «мотузку», спробував спуститися, але зірвався і впав.