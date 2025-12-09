"Тиждень дуже тяжкий": екстрасенс попередив про ракетний удар і назвав дату

Екстрасенс Роман Завидовський / © ТСН

Екстрасенс Роман Завидовський дав прогноз, яким буде цей тиждень для України — з 9 по 14 грудня — та коли можуть відбутися російські ракетні удари.

У ефірі свого YouTube-каналу провидець проаналізував розклад на картах Таро та циганській колоді.

У вівторок, 9 грудня, за словами екстрасенса, можливі серйозні атаки на критичну інфраструктуру.

«Карта очікування, яка говорить про якусь пасивність очікування чогось. Знизу п’ятірка бубнова — карта бідності. Можуть бути якісь серйозні атаки на важливі об’єкти, в тому числі критична структура, енергоносії. Її і так побомбили, але можуть ще бомбити, бо карта бідності якраз про це і говорить — про фінансове розорення», — каже Роман Завидовський.

У середу, 10 грудня, Україну можуть чекати якісь важливі новини, вважає екстрасенс. На це вказує карта посильного.

«Далі Зевс, блискавка — підвищені вогневі атаки. Поки що спокою не видно. Не видно і не відчувається», — розповідає Роман Завидовський.

11 грудня, четвер, також може бути небезпечним для українців, каже екстрасенс:

«Карта коханого, карта сильного чоловіка. Піковий туз — теракти, смертельні загрози, смертельні атаки. Погана ситуація, дуже погана. Якраз середа-четвер можуть бути найтяжчі дні. Десяте, одинадцяте число — найнебезпечніші карти».

У п’ятницю, 12 грудня, також випали негативні карти, пояснює Роман Завидовський.

«Карта юної жінки падає. Знизу сімка бубнова — вогневі небезпеки. Поки що не бачу жодного позитивного дня, на жаль. 13 грудня — карта коханої і восьмірка христова — провокації. Цей день напружений, але не сильно чорний», — каже екстрасенс.

Водночас неділя, 14 грудня, на картах випадає позитивною, додає Роман Завидовський. Але загалом тиждень, за його словами, може бути дуже тяжким.

«Тяжкий, небезпечний, негативний. Особливо негативні дні — це середа, четвер. Тобто 10 і 11 число», — каже екстрасенс.

