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Тиждень в Україні починається з пекла: синоптики оголосили про температурні рекорди
Найспекотніше у понеділок, 29 червня, буде на заході України, на Львівщині прогнозують температуру повітря +39 градусів.
Понеділок, 29 червня, принесе українцям аномальну спеку — особливо нестерпною вона буде на заході країни, де синоптики прогнозують температурні рекорди.
Про це повідомляють регіональні центри з гідрометеорології.
Погода у Львові
Найспекотніше в Україні цього дня буде у Львівській області.
За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску.
Вдень синоптики обіцяють «сильну спеку» — від +35° до +39° по області та +36°…+38° у самому Львові.
Вночі температура опуститься до +18°…+20°. Опадів не очікується.
Погода у Києві
У столиці та Київській області Укргідрометцентр прогнозує ясну погоду без опадів.
Вдень у Києві очікується +32°…+34°, вночі — +21°…+23°.
По області денна температура становитиме +30°…+34°.
Погода в Одесі
На Одещині, за даними Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів, вдень прогнозується +33°…+38°, хоча у прибережній зоні спека буде відчуватися менш гостро — +28°…+30°.
У самій Одесі денна температура сягне +28°…+30°.
Температура морської води — +21°…+22°.
Погода в Дніпрі
У Дніпропетровській області та місті Дніпро, за прогнозом регіонального гідрометеорологічного центру, очікується мінлива хмарність без опадів.
Вдень по області температура становитиме +28°…+33°, у Дніпрі — +28°…+30°.
Вночі — +15°…+20° по області та +18°…+20° у місті.
Погода в Харкові
Відносно помірнішою спека буде на Харківщині.
Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей прогнозує вдень +24°…+29° по області та +26°…+28° у Харкові.
Вночі температура може опускатися до +12°…+17°.
У всіх регіонах України синоптики обіцяють мінливу хмарність без істотних опадів.
Нагадаємо, за прогнозом синоптикині Наталі Діденко, зниження температури повітря в Україні відбудеться лише 2 та 3 липня завдяки приходу атмосферного фронту зі зливами.