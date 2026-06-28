ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
574
Час на прочитання
2 хв

Тиждень в Україні починається з пекла: синоптики оголосили про температурні рекорди

Найспекотніше у понеділок, 29 червня, буде на заході України, на Львівщині прогнозують температуру повітря +39 градусів.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Коментарі
Спека в Україні

Спека в Україні / © ТСН

Понеділок, 29 червня, принесе українцям аномальну спеку — особливо нестерпною вона буде на заході країни, де синоптики прогнозують температурні рекорди.

Про це повідомляють регіональні центри з гідрометеорології.

Погода у Львові

Найспекотніше в Україні цього дня буде у Львівській області.

За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску.

Вдень синоптики обіцяють «сильну спеку» — від +35° до +39° по області та +36°…+38° у самому Львові.

Вночі температура опуститься до +18°…+20°. Опадів не очікується.

Погода у Києві

У столиці та Київській області Укргідрометцентр прогнозує ясну погоду без опадів.

Вдень у Києві очікується +32°…+34°, вночі — +21°…+23°.

По області денна температура становитиме +30°…+34°.

Погода в Одесі

На Одещині, за даними Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів, вдень прогнозується +33°…+38°, хоча у прибережній зоні спека буде відчуватися менш гостро — +28°…+30°.

У самій Одесі денна температура сягне +28°…+30°.

Температура морської води — +21°…+22°.

Погода в Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро, за прогнозом регіонального гідрометеорологічного центру, очікується мінлива хмарність без опадів.

Вдень по області температура становитиме +28°…+33°, у Дніпрі — +28°…+30°.

Вночі — +15°…+20° по області та +18°…+20° у місті.

Погода в Харкові

Відносно помірнішою спека буде на Харківщині.

Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей прогнозує вдень +24°…+29° по області та +26°…+28° у Харкові.

Вночі температура може опускатися до +12°…+17°.

У всіх регіонах України синоптики обіцяють мінливу хмарність без істотних опадів.

Нагадаємо, за прогнозом синоптикині Наталі Діденко, зниження температури повітря в Україні відбудеться лише 2 та 3 липня завдяки приходу атмосферного фронту зі зливами.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
574
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie