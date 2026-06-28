Тиждень в Україні починається з пекла: синоптики оголосили про температурні рекорди

Спека в Україні / © ТСН

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Понеділок, 29 червня, принесе українцям аномальну спеку — особливо нестерпною вона буде на заході країни, де синоптики прогнозують температурні рекорди.

Про це повідомляють регіональні центри з гідрометеорології.

Погода у Львові

Найспекотніше в Україні цього дня буде у Львівській області.

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За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску.

Вдень синоптики обіцяють «сильну спеку» — від +35° до +39° по області та +36°…+38° у самому Львові.

Вночі температура опуститься до +18°…+20°. Опадів не очікується.

Погода у Києві

У столиці та Київській області Укргідрометцентр прогнозує ясну погоду без опадів.

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Вдень у Києві очікується +32°…+34°, вночі — +21°…+23°.

По області денна температура становитиме +30°…+34°.

Погода в Одесі

На Одещині, за даними Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів, вдень прогнозується +33°…+38°, хоча у прибережній зоні спека буде відчуватися менш гостро — +28°…+30°.

У самій Одесі денна температура сягне +28°…+30°.

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Температура морської води — +21°…+22°.

Погода в Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро, за прогнозом регіонального гідрометеорологічного центру, очікується мінлива хмарність без опадів.

Вдень по області температура становитиме +28°…+33°, у Дніпрі — +28°…+30°.

Вночі — +15°…+20° по області та +18°…+20° у місті.

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Погода в Харкові

Відносно помірнішою спека буде на Харківщині.

Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей прогнозує вдень +24°…+29° по області та +26°…+28° у Харкові.

Вночі температура може опускатися до +12°…+17°.

У всіх регіонах України синоптики обіцяють мінливу хмарність без істотних опадів.

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Нагадаємо, за прогнозом синоптикині Наталі Діденко, зниження температури повітря в Україні відбудеться лише 2 та 3 липня завдяки приходу атмосферного фронту зі зливами.

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