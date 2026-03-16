Тиждень в Україні розпочнеться з похолодання та снігу: прогноз на 16-22 березня

На всій території України спостерігатиметься зниження температури. Вдень відчуватиметься незначне похолодання, вночі місцями очікується мороз до -3 градусів.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Погода зіпсується / © unsplash.com

Погода в Україні протягом 16−22 березня буде під впливом малоактивних атмосферних фронтів, які сприятимуть опадам у вигляді дощів і мокрого снігу.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

У понеділок, 16 березня, погода перебуватиме під впливом антициклону зі сходу. Скрізь очікується мінлива хмарність, без опадів, невеликий дощ пройде місцями вдень лише у східній частині. Вітер переважно східного напрямку, 5 — 10 м/с, на Закарпатті змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Нічна температура повітря -2 +3 градуси, у південних областях +2 +7 градусів, денна +8 +13 градусів.

У вівторок, 17 березня, невеликі, місцями помірні дощі пройдуть у західних та східних областях, у Карпатах та на Прикарпатті з мокрим снігом. На решті території країни очікується погода без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Нічна температура повітря -2 +3 градуси, денна +7 +12 градусів, у північно-східних областях, а також на крайньому заході +2 +7 градусів.

У середу, 18 березня, на всій території країни очікується похмура погода. Місцями пройде невеликий дощ та мряка, у північних і західних областях подекуди дощ із мокрим снігом. Вітер переважатиме північно-східного напрямку, 7 — 12 м/с. Нічна температура повітря -2 +3 градуси, денна +5 +10 градусів, у південно-західних областях +7 +12 градусів.

У четвер, 19 березня, у північних та західних областях передбачається невеликий мокрий сніг та дощ. На решті території країни без істотних опадів. Вітер збережеться північно-східного напрямку, 5 — 10 м/с, у Криму та Приазов’ї часом може посилюватися до 15 — 17 м/с. Нічна температура повітря -3 +2 градуси, денна +5 +10 градусів, у Приазов’ї та на Закарпатті +11 +14 градусів.

У п’ятницю, 20 березня, холодна погода з мокрим снігом і дощем триватиме в західних і північних областях України. На решті території без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Нічна температура повітря -3 +2 градуси, денна +5 +10 градусів, у Приазов’ї та на Закарпатті +11 +13 градусів.

У суботу, 21 березня, невеликий дощ передбачається на південному сході країни, у решті регіонів без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Нічна температура повітря -2 +3 градуси, денна +5 +10 градусів, у Криму та на Закарпатті +11 +13 градусів.

У неділю, 22 березня, через вплив антициклону з півночі Європи в більшості регіонів країни очікується погода без істотних опадів. Вітер північно-східного напрямку, 5 — 10 м/с. Нічна температура повітря -3 +2 градуси, денна +7 +12 градусів, на Закарпатті до +14 градусів.

Раніше синоптики попередили: весняне тепло в Україні затримається ненадовго, вже від середи очікуються опади і похолодання.

