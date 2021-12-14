ТзОВ "Снєжка-Україна" нагороджено як "Сумлінного платника податків - 2021"

Компанія "Снєжка-Україна" працює на українському ринку лакофарбових матеріалів вже 22 роки.

Цьогоріч компанію "Снєжка-Україна" вдруге нагороджено як "Сумлінного платника податків" за підсумками діяльності підприємства 2020 року. У жовтні товариство отримало відзнаку, перемігши перший обласний тур Всеукраїнського Рейтингу у категорії "Великі платники податків". А у грудні компанія взяла участь у церемонії нагородження Всеукраїнського ювілейного Рейтингу "Сумлінні платники податків – 2020" на державному рівні.

Зважаючи на пандемію, організатор Рейтингу ВГО "Асоціація платників податків" провела захід у подвійному форматі, зокрема, частину переможців ювілейного Рейтингу нагороджували у режимі офлайн, у приміщенні Міністерства фінансів України, а інші учасники події взяли участь на визначених локаціях у кожній області України, і усі присутні на заході мали змогу спілкуватися за допомогою засобів інтернет-комунікації.

Варто зазначити, що високе звання "Сумлінний платник податків – 2020" у другому Всеукраїнському ювілейному турі отримало 81 підприємство. До переліку переможців увійшла і компанія "Снєжка-Україна" як велике підприємство в номінації "Сумлінний платник податків у галузі переробної промисловості — виробництво хімічних речовин і хімічної продукції".

Додамо, що цьогоріч Всеукраїнський Рейтинг відзначає своє 10-річчя з дня заснування і, як показує досвід, є важливою подією як для держави, так і для підприємств, адже мотивує бізнес-структури ефективно працювати й у своїй діяльності дотримуватися податкової культури. Зокрема, вища рейтингова комісія, оцінюючи претендентів на перемогу, враховувала увесь спектр критеріїв у відносних показниках, які демонструють повний обсяг і вчасність сплати податків і зборів всіх видів і рівнів, кількість працевлаштованих працівників, розмір середньої заробітної плати на підприємстві, діяльність бізнес-структури у сфері соціальної відповідальності та витрати на благодійні програми й ініціативи.

Компанія "Снєжка-Україна" працює на українському ринку лакофарбових матеріалів вже 22 роки, і увесь цей час активно розвивається, дотримуючись у своїй діяльності вимог і норм податкового законодавства й працює на українському ринку на умовах відкритості та прозорості.

"Для компанії "Снєжка-Україна" надзвичайно приємно і важливо, що третій рік поспіль ми зуміли втримати високе звання "Сумлінний платник податків", адже наш колектив щодня чесно робить свою справу й сумлінно виконує свої обов’язки, докладає великі зусилля, аби результати діяльності товариства позитивно впливали на успішний розвиток компанії, на добробут родини кожного працівника, щоденно забезпечує підґрунтя для розбудови нашої сильної України та побудови прозорої податкової культури, — коментує фінансовий директор ТзОВ "Снєжка-Україна" Ірина Бучко. - Нагорода "Сумлінний платник податків – 2020" – це висока оцінка щоденної плідної праці нашого колективу і водночас стимул для ефективного росту".