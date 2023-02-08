У 13-річних двійнят з Львівщини повністю випало волосся: у чому причина (фото)

На Львівщині 13-річні дівчата-двійнята звернулись до лікарів через раптове випадіння волосся та лущення шкіри на обличчі та тілі.

Про це розповіли у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі.

Лікари з’ясували, що причиною стану дівчат-підлітків став надлишок вітаміну А. Діти тривалий час приймали таку кількість вітаміну, яка у 300 разів перевищує гранично допустиму добову дозу для підліткового віку.

Як розповіла мама дівчат, доньки захотіли схуднути, оскільки мали зайву вагу. Спершу вона підтримувала їх та допомагала їм правильно харчуватись. Втратити вагу їм вдалося, проте доньки стали замкнутими, спілкувались неохоче.

Однією із причин, на думку мами, міг стати сум за татом, який у лютому 2022 року став на захист країни. Також депресію у дівчат вона пов’язувала із недостатністю вітамінів внаслідок схуднення.

Лікар, з яким радилась жінка, призначив дівчатам вітамін А.

"Мама придбала препарат, привезений з-за кордону, і не правильно розрахувала потрібну дозу. До того ж, вітаміни виявились смачними. І дівчатка ціле літо потай від мами ласували цими "ведмедиками". З’ясувалось, що діти тривалий час приймали таку кількість вітаміну, яка у 300 разів перевищує гранично допустиму добову дозу для підліткового віку. Проблеми із здоров’ям почались із лущення шкіри – на обличчі, шиї, руках. Згодом стало випадати волосся, аж до повного облисіння. Їх почав турбувати сильний біль голови і кінцівок", - розповіли медики.

Фото: Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр

Фото: Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр

Фахівці, до яких спершу звернулась мама, встановили невтішний діагноз – дифузна алопеція невідомого генезу. Трихолог сказала, що дівчатка можуть назавжди залишитися без волосся.

Проте один із знайомих родини порадив мамі звернутись до фахівців дитячого закладу.

"Дівчатка на момент звернення були у поганому стані, з ознаками запальних змін в аналізах. Лікарі педіатричного відділення запідозрили токсичну дію невідомої речовини. Адже в обох дівчат була однакова клінічна картина, схожа на отруєння. Ми зробили аналізи на мікроелементи, що можуть викликати алопецію – ртуть, свинець, миш’як, талій. Але всі вони виявились негативними. Розуміння, що це може бути хронічний гіпервітаміноз вітаміну А прийшло після прискіпливого розбору анамнезу", - розповіла педіатриня-гастроентеролог Центру.

Лікарі пояснюють, що тривале перевищення дозування спричинило токсичність. Крім дерматологічних проблем, надмірний прийом вітаміну призвів до порушення роботи печінки, з’явились ознаки остеопорозу, погіршився психоемоційний стан.

Наразі вдалось стабілізувати стан дівчаток, у них почало відростати волосся, проте лікування все ще триває.

Нагадаємо, у Вінниці в 9-місячного немовляти виросло довжелезне густе волосся (фото).

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