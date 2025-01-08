У 14-ій ОМБр розповіли про значні втрати ворога: більше не наступають

Українські воїни з 14-ї ОМБр імені князя Романа Великого стабілізували ситуацію у зоні відповідальності, де ворог намагався проводити активні наступальні дії.

Про це в етері Еспресо розповіла начальниця відділення комунікацій 14-ї ОМБр імені князя Романа Великого, майор ЗСУ Наталя Замрига.

"У смузі відповідальності нашої бригади на сьогодні ситуація стабілізована. Тиждень тому ворог двічі намагався здійснювати штурмові дії за допомогою важкої бронетехніки. У складі першої та другої колони були танки, БМП та МТ-ЛБ, а також ворожа піхота, яка десантувалась з техніки. Перша та друга були знищені нашими військовими. Піхота, яка спішилась та намагалась сховатись у лісопосадках, також була знищена завдяки FPV-дронами та скидами з БПЛА", - розповіла Замрига.

Вона заявила, що наразі ворог припинив проведення наступальних дій, натомість накопичує резерви після значних втрат.

"Після активних бойових дій в смузі відповідальності нашої бригади, коли ворог зазнав значних втрат, спостерігається певне затишшя. Після невдалих спроб провести штурмові дії, ворог не встигає поповнювати запаси та підтягнути резерви. Для цього їм потрібен час", - додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ЗСУ розповіли, що відбувається на Харківському напрямку.

Крім того, ми раніше інформували, що аналітики ISW проаналізували наступальні операції ЗСУ на Курщині.

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