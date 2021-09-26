У 2021 році аграрії зібрали на 3 млн тонн більше продовольчого зерна, ніж торік

У 2021 році аграрії зібрали на 3 млн тонн більше продовольчого зерна, ніж торік

Серед лідерів врожайності – Хмельницька, Черкаська та Вінницька області, по намолоту – Одеська, Харківська та Дніпропетровська області.

Цього року в Україні зібрано 60% продовольчої пшениці, або 19,8 млн тонн. Рослинних залишків, або ж фуражу, зібрано 40% – 13,2 млн тонн.

Про це розповів Міністр агрополітики Роман Лещенко. Він зауважив, що 60% на 40% – це традиційний розподіл для нашої країни. Загалом в Україні зібрано 33 млн тонн.

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Роман Лещенко наголосив, що в цьому році аграрії зібрали на 3 млн тонн більше продовольчого зерна, ніж торік.

"Щодо розподілу на внутрішнє споживання та експорт. Математика проста: щорічно українцям потрібно 5 млн тонн якісної пшениці, іншу частину ми можемо експортувати. Із загальної цифри – це 14,8 млн. Також ми плануємо відправити за кордон 9,6 млн тонн фуражу. Отже, загальна кількість експорту може сягнути 24,4 млн тонн зерна. У фінансовому еквіваленті це принесе країні 6 млрд дол. виручки", - пояснив Роман Лещенко.

Він додав, що фуражне зерно у продовольстві не використовується і призначене лише для вигодовування худоби. Цьогорічний урожай для України був рекордним за всю історію незалежності держави. Кількість ранніх зернових було зібрано 46 млн тонн. Уперше в історії взято планку зі збору пшениці в три десятки мільйони тонн – 33 млн тонн. Це на 26 % більше, ніж торік, і навіть більше прогнозу, який закладало Мінагрополітики.

Нагадаємо, 1 липня в Україні припинив дію мораторій на продаж землі, введений рівно 20 років тому, 2001-го.Як повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України, станом на 24 вересня укладено 20 658 угод в рамках ринку землі.

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