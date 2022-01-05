2021 року транзит газу з Росії через Україну впав на чверть

2021 року транзит газу з Росії через Україну впав на чверть

2021 року потужності української ГТС використали менше ніж на 30%, що доводить відсутність потреби у будівництві нових газогонів в обхід України, каже керівництво українського оператора.

2021 року українська газотранспортна система протранзитувала з Росії до Європи 41,6 млрд куб. м природного газу, що 25% менше, порівняно з 2020 роком.

Як повідомила пресслужба "Оператора ГТС України", середньодобовий обсяг транзиту в 2021 році становив 114 млн куб. м газу на добу, та в окремі періоди знижувався до 67 млн куб. м.

Загалом 2021 року було заброньовано 44,4 мільярда кубометрів транзитних потужностей на точках виходу з Росії. З них 40 мільярдів кубометрів – відповідно до чинного транзитного контракту. Ще 4,4 мільярда кубометрів забронювали на місячних та добових аукціонах, але використали з них лише 1,6 мільярда кубометрів. Загалом же використано 41,6 млрд куб. м.

У західному напрямку українська ГТС протранспортувала 38 млрд куб. м газу (на 26% менше ніж в 2020 році). З них:

27,4 млрд куб. м до Словаччини (-29%);

(-29%); 2,8 млрд куб. м до Польщі (-26%);

(-26%); 6,8 млрд куб. м до Угорщини (-29%).

У південному напрямку транзит склав 3,6 млрд куб. м (-8%). З них:

0,4 млрд куб. м (-56%) до Румунії;

та майже 3,2 млрд куб. м (+6%) до Молдови .

Значне скорочення обсягів транзиту в Угорщину та Румунію також спричинено переходом цих країн на отримання газу обхідними газогонами "Газпрому". Так, з 1 квітня 2021 року припинився фізичний транзит у Трансбалканському напрямку (ГВС Орловка) до Румунії, а з 1 жовтня — до Угорщини (ГВС Берег).

Директор Оператора ГТС України Сергій Макогон заявив, що у 2021 році потужності української ГТС використали менше ніж на 30%.

"Це вчергове доводить, що вже наявних транзитних потужностей достатньо для забезпечення ЄС природним газом у необхідному обсязі, і немає жодної фізичної чи економічної потреби будівництві нових газогонів", -

– сказав Макогон.

Він також додав, що українська газотранспортна система – надійна та розгалужена. Вона може забезпечити транзит ще принаймні 100 мільярдів кубометрів газу в європейському напрямку.

Нагадаємо, обсяги прокачування газу через Україну у напрямку Словаччини продовжують швидко скорочуватися. На початку 2022 року транзит перебуває на близькому до мінімального рівня за останній рік.

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