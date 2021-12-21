У 2021 році українці найбільше запам'ятали "Велике будівництво" — ЗМІ

Відповідаючи на запитання про досягнення української влади, 40% назвали "Велике будівництво" ключовим успіхом.

40% громадян назвали "Велике будівництво" ключовим успіхом влади та Президента Володимира Зеленського.

Як повідомляє видання "Фокус", будівництво доріг стало головною зміною в житті українців за рік, що минає, за даними опитування, проведеного для Українського інституту майбутнього.

Крім того, 32% опитаних назвали прізвище глави держави як найбільш "корисного" для України діяча.

Видання також зазначає, що після пандемії коронавірусу, яка стала головною для 24% громадян, друге місце серед подій, що найбільше запам'яталися у році, що минає, посіло будівництво доріг. Його відклали у пам'яті 8% громадян. При цьому, відповідаючи на питання про досягнення української влади, 40% назвали "Велике будівництво" ключовим успіхом. Крім цього, серед досягнень влади респонденти називали розвиток цифрових послуг та програми "Дія" (6%), зміцнення обороноздатності країни та реконструкцію об'єктів інфраструктури (аеропортів, вокзалів тощо) – по 4%, боротьбу з корупцією та олігархами, а також відкриття ринку землі – по 3%.

"Примітно, що у списку "провалів" влади будівництво доріг, шкіл, мостів та дитячих садків не влаштовує лише 3% опитаних. У той час як невдалу боротьбу з корупцією "провалом" вважають 24% населення, підвищення тарифів на комунальні послуги — 20%, процес вакцинації та відсутність прогресу у мирному процесі на Донбасі — по 14%", — пишуть журналісти.

Видання нагадує, що у 2020 році, за результатами опитування, проведеного КМІС та Фондом Демократичні ініціативи, саме програму Президента назвали подією року 11,3% опитаних, при цьому 93% з них сказали, що вважають її позитивною подією. Згідно з оприлюдненими даними групи "Рейтинг", 42% респондентів назвали будівництво реконструкцію доріг найвдалішою з реформ у травні 2021 року. На другому місці тоді здавалася "Держава у смартфоні" (40%).

Зазначається, що, згідно з інформацією Мінінфраструктури, у 2020-2021 роках у межах програми було відремонтовано 13 тис. км доріг та 520 мостів, а також встановлено 50 майданчиків для зважування вантажівок у русі. До 2024 року програма відновлення 1,4 тис. мостів та оновлення 24 тис. км основної мережі доріг. У планах до 2024 року також будівництво 500 км велодоріжок у найбільших агломераціях країни та туристичних центрах.

Журналісти також нагадують: наприкінці 2020 року економісти Ukraine Economic Outlook підтвердили, що саме "Велике будівництво" фактично врятувало країну від економічного провалу у постпандемічний рік. "За середнього життєвого циклу дорожньої інфраструктури в 10-15 років позитивна віддача від інвестицій у дорожнє будівництво за 2020 рік зберігатиметься аналогічний період часу. Що є тим самим довгостроковим компенсатором нарощування антикризових держвитрат і стимулом економічного зростання", — зазначили тоді експерти.

Аналогічного впливу "Великого будівництва" варто очікувати і за підсумками 2021 року, вважають автори матеріалу.