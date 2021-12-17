У 2021 році Україну покинула й не повернулась рекордна кількість громадян

У 2021 році Україну покинула й не повернулась рекордна кількість громадян

З 2011 по 2020 роки до країни не повернулися 2,6 млн громадян України.

За 10 місяців цього року понад 600 тис. українців покинули Україну та не повернулися назад. Це найвищий показник за останні 11 років.

Про це повідомив сервіс Opendatabot у Facebook.

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Як зазначається, приблизно до 2005 року з України щороку виїжджало близько 500 тис. осіб.

Після 2014-го кількість українців, які не повернулися назад помітно знизилася. Попри це рахунок все одно йшов на сотні тисяч.

Єдиним роком, коли додому повернулася рекордна кількість українців став 2020-ий. Тоді до України в’їхало 80 тис. громадян. Це, ймовірно, спричинила пандемія коронавірусу.

"Судячи з показників 2021-го можна очікувати, що якщо у листопаді-грудні не буде масового повернення українців додому, то сукупне негативне сальдо за 11 років становитиме понад 3.3 млн осіб", — йдеться в повідомленні.

Загалом з 2011 по 2020 роки до країни не повернулися 2,6 млн громадян України.

Нагадаємо, у 2023 році Україна проведе перепис населення спільно із Apple. Громадяни відповідатимуть аж на 50 питань для визначення демографічних і соціально-економічних характеристик фізичних осіб, домогосподарств і житлових умов населення.

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