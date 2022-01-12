2022 року МОЗ оновило підходи до фінансування "ковідних пакетів" для лікарень: що змінилося

НСЗУ оплачуватиме медзакладам лікування за двома пакетами.

МОЗ змінило підходи до формування пакетів медичних послуг на надання медичної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою. Так, у 2022 році фінансування "ковідних пакетів" для лікарень збільшено до 19,4 млрд гривень.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, інформує пресслужба відомства.

"Пацієнти, як і раніше, будуть отримувати всю медичну допомогу у стаціонарах безоплатно. Всі надані послуги будуть оплачені медзакладам за договором з Національною службою здоров'я. Це забезпечить фінансовий захист пацієнтів із коронавірусом"- зауважив Віктор Ляшко.

Зокрема, НСЗУ оплачуватиме медзакладам лікування за двома пакетами:

готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та в інших надзвичайних ситуаціях;

стаціонарна допомога пацієнтам з COVID-19.

"На перший пакет зможуть законтрактуватись лише ті заклади, які були визначені ОДА. Йдеться про один заклад на 200 тисяч населення відповідної області. Наразі регіональними департаментами охорони здоров'я вже подано переліки таких закладів. В цей перелік обов'язково потрапляють всі інфекційні лікарні, а далі заклади обираються за іншими критеріями, у тому числі й з урахуванням географічної доступності. Після чого, із медзакладами, які пройдуть перевірку на відповідність вимогам НСЗУ, будуть укладені договори. У програмі медичних гарантій на 2022 рік для них передбачено майже 2,5 млрд гривень. Щомісяця такий заклад отримуватиме оплату по глобальній ставці у розмірі 1 053 510 грн"- роз'яснив Віктор Ляшко.

Під час розрахунку було враховано заробітну плату для чотирьох команд, які постійно мають бути в закладі. Умовою отримання цих коштів є наявність постійного залишку лікарських засобів та засобів індивідуального захисту, необхідних для лікування інфекційних захворювань, зокрема COVID-19.

Контрактування на другий пакет доступне всім закладам, які відповідають вимогам визначеним Національною службою здоров’я України. На цей напрям у бюджеті передбачено 16,9 млрд гривень. Оплата здійснюватиметься, зокрема, залежно від важкості пролікованого випадку. У розрахунку тарифу враховано заробітну плату на необхідні лікарські засоби та медичні вироби для лікування пацієнтів з COVID-19.

Читайте також: