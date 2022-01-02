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У 2022 році Україна отримає від США військові катери Island та Mark VI - Маркарова

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У 2022 році Україна отримає від США військові катери Island та Mark VI - Маркарова

УНІАН

Орієнтовно у першому півріччі США передадуть Україні катер Island.

У 2022 році Україна отримає від США щонайменше три катери Mark VI та Island

Про це сказала пані посол України у США Оксана Маркарова, повідомляє Радіо Свобода

За словами Маркарової, орієнтовно у першому півріччі США передадуть Україні катер Island.

"Він найближчим часом буде переданий і доставлений. Ми тут трохи залежимо від транспорту, але це точно перший квартал 2022 року", – сказала Маркарова.

Пані посол додала, що у 2022 році Україна також отримає щонайменше три патрульні катери Mark VI.

"Це може бути від трьох і плюс. Ми працюємо над тим, щоб знайти і ресурси, і все інше для того, щоб було більше", – наголосила Маркарова.

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