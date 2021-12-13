2022 року українське законодавство з питань дорожнього господарства і будівництва автомобільних доріг будуть наближувати до стандартів ЄС

2022 року українське законодавство з питань дорожнього господарства і будівництва автомобільних доріг будуть наближувати до стандартів ЄС

Робота над законодавством вимагає широкого розгляду та обговорення у експертному середовищі.

Наближення законодавства України з питань дорожнього господарства і будівництва автомобільних доріг до стандартів ЄС та провідних міжнародних стандартів буде мати найвищий пріоритет у 2022 році.

Про це повідомив Юрій Корявченков, народний депутат Верховної ради України IX скликання, Голова підкомітету з питань автомобільних доріг і дорожнього господарства.

Зокрема, наразі робота над законодавством вимагає широкого розгляду та обговорення у експертному середовищі чисельних проблем. Наприклад, внесення змін до Закону України "Про автомобільні дороги": статті 6 "Державна політика у сфері автомобільних доріг". У документі мають передбачити перерозподіл відповідальності між замовником (орган державного управління автомобільними дорогами загального користування) та виконавцем робіт щодо якості виконаних робіт з проектування, будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг тощо.

Крім того, в Україні має бути імплементація міжнародного досвіду щодо залучення інженера-консультанта для незалежного контролю, організаційно-технологічного і оперативного управління дорожніми проектами.

"Сьогодні ведеться велика робота в області реформування не тільки дорожньої галузі, реформи йдуть в ycix напрямках будівництва об'єктів інфраструктури. Це стосується і введення системи якості "незалежного" інженера - консультанта на всiх етапах будівельного процесу. Повинен працювати головний принцип – не контролювати якісно, а виробляти якісно", - розповів Юрій Корявченков.

Він підкреслив, що детальні зміни у законодавстві дадуть змогу Україні брати більш ефективну участь у контрактах з залученням коштів міжнародних фінансових організацій, в проєктах з використанням сучасного BIM моделювання. Останні надають можливість оцифровувати весь процес будівництва. Це відповідає глобальній програмі Президента з діджиталізації країни.