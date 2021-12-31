2022 року українських військових відправлять на навчання до 13 країн: список

2022 року українських військових відправлять на навчання до 13 країн: список

Відбір кандидатів триватиме до 28 січня 2022 року.

2022 року 167 військовослужбовців вирушать на навчання до 13 іноземних держав.

Відповідний план підписав міністр оборони України Олексій Резніков.

Документ передбачає, що у наступному році на навчання буде направлено 167 військовослужбовців та працівників ЗСУ до 13 країн — Британії, США, Туреччини, Німеччини, Естонії, Італії, Латвії, Литви, Австрії, Польщі, Словенії, Румунії та Словаччини.

Відбір кандидатів триватиме до 28 січня 2022 року.

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За словами Резнікова, подібні програми є важливим внеском міжнародних партнерів у професійний розвиток українських військових.

"Наш основний потенціал — це люди, які керують технікою, планують операції, аналізують ситуацію. І завдяки нашим міжнародним партнерам, наші військові мають можливість підвищувати кваліфікацію у найкращих профільних "вишах" і тренувальних закладах за кордоном та впроваджувати євроатлантичні принципи вже в Україні", — сказав очільник українського оборонного відомства.

Також Резніков повідомив, що у 2021 році було розроблено та затверджено низку документів, які дозволять набути військовими фахівцями нових компетенцій. Зокрема, йдеться про Концепцію військової кадрової політики Міністерства оборони України до 2025 року.

Нагадаємо, що Володимир Путін та Олександр Лукашенко домовилися про спільні військові навчання.

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