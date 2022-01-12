У 2022 році "Велике будівництво" відновить близько 300 км державних доріг на Луганщині

У 2022 році "Велике будівництво" відновить близько 300 км державних доріг на Луганщині

Цього року у Луганській області заплановано відремонтувати близько 300 км автодоріг державного значення.

Роботи будуть виконані у рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомила обласна Служба автомобільних доріг.

Таким чином, "Велике будівництво" упродовж 2020, 2021 та 2022 років завершить капітальний та поточний ремонт на 650 кілометрах доріг в області. Це більш ніж половина автошляхів державного значення Луганщини.

За словами в.о. керівника обласної Служби автодоріг Олега Кравцова, у 2022 році планується приступити до відновлення доріг за кошти міжнародних донорів, зокрема за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку та Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

Так, планується відновити 49,5 км дороги Т-13-02 між Рубіжним та Старобільськом, а також 12-кілометрову ділянку дороги Н-26 Чугуїв – Мілове, що проходить через Сватове.

Крім цих двох ділянок, у рамках угоди планується оновити ще 121,6 км дороги Р-66 КПП "Демино-Олександрівка" – Сватове – Лисичанськ – Луганськ.

"Плануємо, що роботи, які розраховані не на один рік, мають розпочатися в другому півріччі 2022 року", - зазначив Кравцов.

Серед інших масштабних проєктів, реалізацію яких буде розпочато цього року, є завершення ремонту маршруту Старобільськ – Євсуг, відновлення ділянок трас Н-26, Т-13-07 та Т-13-08.

"У 2022 році, після проведення всіх тендерних процедур, після підписання розпочинаємо роботи на дорозі Т-13-14. На цій дорозі будуть кардинальні зміни. Зробимо дорогу європейської якості від Станиці Луганської до Біловодська і далі", - додав Кравцов.

Зокрема, заплановано ремонт маршруту від КПП "Просяне" до Марківки, маршруту Біловодськ – Городище – Широкий та ділянки дороги Р-66 протяжністю 12,6 км.

Окрім цього, плани "Великого будівництва" передбачають ремонт мостів, які розташовані на дорогах Н-21, Н-26, Т-13-02, Т-13-07, Т-13-14, а також шляхопроводу на трасі Т-13-16.

Нагадаємо, раніше Президент Володимира Зеленський повідомив, що за два роки ініційованої ним програмою "Велике будівництво" було відновлено та побудовано близько 14 тис. км доріг. Це понад 40% основної мережі доріг України.