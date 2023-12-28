У 2023 році ДБР розслідувало 728 проваджень за фактами незаконного обігу наркотиків. 77 обвинувачених отримали вироки

Протягом 2023 року Державне бюро розслідувань знешкодило декілька потужних наркосиндикатів, припинило діяльність лабораторій з вироблення речовин та перекрило канали постачання важких наркотиків в Україну.

Упродовж року ДБР розслідувало 728 кримінальних проваджень за фактами незаконного обігу наркотиків, до суду скеровано 187 обвинувальних актів. Під час процесуальних дій затримано 53 особи, повідомлено про підозру 217 особам. За матеріалами розслідувань винесено вироки щодо 77 осіб.

У відомстві повідомили, що особливу увагу приділяють прифронтовим районам, а також незаконній діяльності окремих представників правоохоронних органів, які «нерідко сприяють діяльності угрупувань».

У 2023 році працівники ДБР вилучили більше 179 кг наркотичних засобів та психотропних речовин загальною вартістю понад 61 млн грн. Серед них опій, героїн, кокаїн, метадон, трамадол, макова соломка, PVP та інші речовини. Крім того у наркоділків було вилучено 30,4 кг сильнодіючих лікарських засобів, 33,5 кг та 9,3 літрів прекурсорів.

«Це — сотні тисяч доз готових для вживання наркотиків, які вже не потраплять на «чорний» ринок», — повідомили в ДБР.

Лише на Дніпропетровщині було викрито та заблоковано роботу двох угруповань, які продавали за місяць наркотиків на 5 млн гривень кожне. Окрім цього в обласному центрі діяв наркосиндикат, який щомісячно заробляв щонайменше 1,5 млн грн.

Одного з організаторів іншого розгалуженого угрупування, що активно діяло на території Черкаської, Тернопільської та Волинської областей, затримано безпосередньо під час збуту 24 кг наркотиків вартістю понад 11,4 млн гривень.

Окрім цього, були викриті та зупинені масштабні виробництва наркотичних речовин з місячним обігом на десятки мільйонів гривень. Одне з них за місяць продавало 250 тисяч доз наркотиків на близько 70 млн гривень. Інший наркокартель, який ДБР викрило на Прикарпатті, щомісяця збував наркотиків на 10 млн гривень.