2024 року кількість українців, які виїхали та не повернулись додому, зросла втричі — аналітики

За три роки повномасштабної війни з України виїхало близько 3 мільйонів громадян.

У 2024 році кількість українців, які не повернулися до країни після виїзду, зросла втричі порівняно з 2023 роком.

Про це свідчить статистика, опублікована аналітиками "Опендатабот".

Згідно з даними Адміністрації державної прикордонної служби України, за минулий рік громадяни перетнули кордон 30,11 мільйона разів. 2% з них, або близько 443 тис., не повернулися.

Цей показник збільшився в 3,3 рази порівняно з минулим роком, коли різниця між виїздом та поверненням становила лише 134 тис. Найбільше неповернень зафіксовано в червні — 194 тис. Позитивну динаміку мали лише три місяці: квітень (+58 тис.), липень (+23 тис.) та серпень (+89 тис.).

"Загалом близько 3 млн громадян не повернулося за 3 роки повномасштабної війни, за офіційними даними Держприкордонслужби. Це майже стільки ж, як за 11 років, що передували повномасштабному вторгненню — тобто з 2011 по 2021 рік (3.3 млн)", - йдеться в повідомленні.

Однак, дані Прикордонної служби України відображають лише інформацію про осіб, які виїжджали через офіційні пункти пропуску. Інформації щодо українців, які залишили тимчасово окуповані території або виїхали нелегально, на цей час немає.

"4,2 мільйони українців мали статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу станом на 31 серпня 2024 року, за офіційними даними ЄС. 60% від загальної кількості наших біженців прихистили разом у Німеччині (1,1 млн), Польщі (975 тис.) та Чехії (376 тис.)", - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, раніше зазначалося, що Україна не здійснюватиме примусових заходів для повернення своїх громадян додому з-за кордону.

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