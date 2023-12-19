У 2024 році коронавірусна інфекція може отримати новий штам: людству потрібно готуватися

Чим більше коронавірус циркулює у світі, ти більше у нього з’являється можливостей мутувати.

Коронавірусна інфекція у 2024 році продовжить ширитися світом. COVID нікуди не зникне, через що лікарі закликають суспільство готуватися до нових штамів.

Про це йдеться в публікації AARP.

Як зазначається, в наступному році прогнозовано з’являться нові штами вірусу COVID-19. В перші роки коронавірус отримав варіації Альфа, Бета, Дельта та Омікрон.

"Єдиною константою в усій цій справі є постійні зміни. Тому люди повинні очікувати, що вірус продовжуватиме розвиватися", - заявив доктор медичних наук, дослідник COVID-19 Зіяд Аль-Алі.

За його словами, мутації вірусу відбуваються постійно, через що медикам доведеться змінювати вакцини та підлаштовувати їх під нові штами.

"Мене хвилює те, що якщо вони розвиватимуться в іншому напрямку і поточні вакцини застаріють, тоді нам доведеться розробити нові, або наші поточні життєво важливі противірусні препарати застаріють і нам доведеться розробити нові", - зауважив Аль-Алі.

Вчені також підкреслили, що чим більше коронавірус циркулює у світі, ти більше у нього з’являється можливостей мутувати.

"Якщо люди захищають себе від COVID-19, це допомагає запобігти появі нових варіантів інфекції. Кожен новий випадок є місцем для розвитку нового штаму", - заявила експертка в галузі громадської охорони здоров'я Джоді Гест.

Нагадаємо, що від початку епідемічного підвищення в Україні вже 1,3 мільйона громадян захворіли на коронавірус.

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