2024 року населення України рекордно скоротилося: в чому причина

З початком повномасштабної війни, у 2022 році близько 5,8 млн українців стали біженцями.

Населення України станом на кінець 2024 року скоротилося до 32 мільйонів осіб. Для порівняння, після анексії Криму в 2014 році цей показник сягав 42 мільйонів.

Про це заявив Олексій Чернишов в інтерв’ю Die Welt.

"Загалом українська нація налічує близько 60 мільйонів осіб, але половина з них живе за межами країни", — зазначив Чернишов.

За його словами, це люди, які виїхали за кордон до повномасштабного вторгнення на заробітки, біженці від війни та представники української діаспори.

Нагадаємо, демограф, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ Олександр Гладун вважає, що населення України поступово скорочуватиметься. А тому владі потрібно буде стабілізувати це на прийнятному рівні.

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