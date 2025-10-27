ТСН у соціальних мережах

У 2026 році в Україні запрацює програма посттравматичного зростання для подолання психологічних наслідків війни

В Україні готуються до запуску програми посттравматичного зростання (ПТЗ) — підходу, що допомагає людям не лише долати наслідки травми, а й перетворювати її на ресурс для особистого розвитку.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" розповіла Ксенія Сухова, директорка ГО «Серце Азовсталі», яка займається адаптацією та впровадженням ПТЗ в Україні.

Наразі «Серце Азовсталі» організувало навчання військових, які обороняли Маріуполь, на менторів з ПТЗ.

«До кінця цього року ми завершимо підготовку перших десяти тренерів. А вже у 2026-му вони почнуть впроваджувати програму для ветеранів, сімей полонених і загиблих у різних регіонах України. Ми хочемо, щоб це стало системним рухом — не тимчасовим проєктом, а довготривалою платформою зростання», — зазначила вона.

За словами Сухової, тема посттравматичного зростання сьогодні є критично важливою для українців:

«Майже кожна родина має свій біль — хтось чекає з полону, хтось втратив, хтось повернувся з фронту. Ми не можемо просто “пережити” війну — нам потрібно навчитися жити після неї. І цей процес має починатися вже зараз».

Модель, яку розвиває «Серце Азовсталі», адаптована до українських реалій — вона базується не на індивідуальному, а на колективному відновленні. Йдеться про підтримку в межах спільнот, родин і ветеранських об’єднань.

Проєкт «Серце Азовсталі», заснований Рінатом Ахметовим, уже три роки підтримує оборонців Маріуполя та їхні родини. Організація першою в Україні розвиває системний підхід до посттравматичного зростання та готує фахівців, які зможуть допомагати іншим за принципом «рівний — рівному».

