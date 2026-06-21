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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
85
Час на прочитання
2 хв

У 23 роки — тато для 10 дітей: зворушлива історія молодої сім’ї, яка усиновила вихованців дитбудинку

Олена та Андрій усиновили дітей завдяки волонтерству. Троє дітей потребують постійного лікування через рідкісне захворювання.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Молоде подружжя вихованців дитбудинку

Молоде подружжя вихованців дитбудинку / © Львівська міська рада

Житель Львівської громади, 23-річний Андрій Видюк, разом із дружиною Оленою виховує 10 дітей: одну біологічну доньку Юстину та дев’ять прийомних.

Про це розповіли у Львівській міськраді до Дня батька.

За словами молодого батька, ще під час зустрічань вони мріяли не лише про власних дітей, а й про те, щоб взяти із дитячого будинку. І в один момент молоде подружжя стало батьками для дев’яти прийомних дітей.

«Проте життя завжди веде своєю дорогою, і так вийшло, що цих дітей стало одночасно дев’ятеро, а я в один момент став багатодітним татом. Коли був малий, я собі уявляв, що в мене буде багато дітей — і так сталося», — каже Андрій Видюк.

Олена та Андрій усиновили дітей завдяки волонтерству.

«Ми йшли з рішенням, що хочемо стати батьками саме цим дев’ятьом дітям, бо коли волонтерили, то перетиналися з ними. Часто дружина сміється і каже, що це Соломія нас обрала. В один період ми багато волонтерили у Центрі підтримки дітей, і однією з цих дітей була Соломія. І коли приходив час прощатися, як ми їхали, завжди було дуже боляче. Пізніше на денних центрах чи таборах вона постійно запитувала, коли ж ми заберемо її назавжди. Вона запала нам у серце. А разом з нею — і всі дівчатка та хлопці», — розповідає чоловік.

Андрій зізнається, що бути молодим багатодітним татом є викликом, бо «всі батьки-вихователі, з якими я спілкуюся, трохи старші за мене, і нам є про що говорити лише щодо дітей».

/ © Львівська міська рада

© Львівська міська рада

Який вигляд має день у великій молодій родині

Молоді батьки діляться тим, що день у них починається рано. Поки старші діти збираються до школи, молодші проходять свої ранкові процедури. У кожного є свої обов’язки, а домашні справи виконують разом.

«Треба розбудити старших дітей. У цей час дружина готує сніданок або ж самі діти — у них це чудово виходить. Потім старші йдуть до школи, молодших я везу у садок чи школу. Повертаюся додому, бо працюю дистанційно», — каже чоловік.

Окрім того, троє дітей потребують постійного лікування через гемофілію — рідкісне спадкове захворювання. Їм двічі на тиждень потрібно внутрішньовенно вводити препарат.

«На це, практично, йде цілий день, бо ми стараємося не пропускати введення препарату», — зізнався молодий батько.

Нагадаємо, українців зворушливо привітали з Днем батька. Керівники держави та силових структур привітали українських татів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
85
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