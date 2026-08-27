У 25 років можна втратити бронювання за кілька годин: як працює правова пастка

Мобілізація в Україні / © ТСН

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В Україні виникла правова прогалина для працівників критично важливих підприємств, яким виповнюється 25 років. До цього віку більшість із них мають статус призовників і не можуть бути заброньовані, а після переходу до категорії військовозобов’язаних уже можуть підлягати мобілізації — ще до того, як роботодавець встигне оформити відстрочку.

Про це йдеться в матеріалі “Судово-юридична газета”.

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За законом бронювання поширюється саме на військовозобов’язаних. Тому заявку на працівника-призовника до 25 років система може автоматично відхилити. Водночас після зміни статусу він уже потенційно підлягає мобілізації на загальних підставах.

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Як це працює на практиці

Показовим став випадок, який розглядав Хмельницький окружний адміністративний суд. Працівник критично важливого підприємства мав статус призовника, а 27 жовтня 2025 року йому виповнилося 25 років.

За три дні до дня народження роботодавець намагався забронювати його через «Дію», але отримав відмову через статус «призовник». Уже після 25-річчя повторна спроба також не вдалася — на той момент у реєстрі з’явився запис про розшук.

8 грудня чоловіка дорогою на роботу затримали, доставили до ТЦК, провели ВЛК і того ж дня мобілізували. Суд відмовився скасовувати призов, пояснивши, що право на відстрочку виникає лише після фактичного оформлення бронювання, а не з моменту подання заявки роботодавцем.

Схожий випадок стався з помічником судді. Після досягнення 25 років він сам прибув до ТЦК, щоб змінити статус і надалі оформити бронювання. Попри звернення роботодавця з проханням дати час на завершення процедури, чоловіка пройшов ВЛК і мобілізували того ж дня. Суд також визнав такі дії законними.

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Чому виникає «вікно ризику»

Проблема полягає у швидкості зміни статусу. До 25 років працівник може не підлягати мобілізації, але водночас його неможливо забронювати. Після 25-річчя він отримує право на бронювання, однак може бути мобілізований раніше, ніж процедура завершиться.

Судова практика також виходить із того, що сама наявність права на бронювання, лист від роботодавця чи вже розпочата процедура не дають автоматичної відстрочки. Захист від мобілізації з’являється лише після фактичного оформлення бронювання.

Одним із можливих рішень називають запровадження автоматичного перехідного періоду після досягнення 25 років, протягом якого працівника критично важливого підприємства не можна було б мобілізувати, поки змінюється його військово-обліковий статус і вирішується питання бронювання.

Раніше ми писали, що чоловіки віком 23–24 роки потрапили у справжню «сіру зону» законодавства: після 22 років вони втрачають право на віковий виняток для виїзду за кордон, але через статус призовника більшість із них досі не може отримати економічне бронювання.

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