Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У 4 областях України оголошено штормове попередження: які регіони накриє хуртовина

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
Перегляди
4827
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У 4 областях України оголошено штормове попередження: які регіони накриє хуртовина

Фото: УНІАН

Жителів 4 областей попередили про небезпечні метеорологічні явища.

У суботу, 4 лютого, в чотирьох областях західної частини України погіршаться погодні умови. В регіонах оголошено штормове попередження.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

"У Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях значний сніг, хуртовина. І рівень небезпечності, жовтий ", - йдеться у повідомленні.

© Укргідрометцентр
Фото: Укргідрометцентр

Метеорологи попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якою буде погода у суботу, 4 лютого. За даними Укргідрометцентру, в Україні стане трохи прохолодніше. Практично по всій території країни сніжитиме. На дорогах - ожеледиця.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
4827
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація