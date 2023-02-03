У 4 областях України оголошено штормове попередження: які регіони накриє хуртовина

У суботу, 4 лютого, в чотирьох областях західної частини України погіршаться погодні умови. В регіонах оголошено штормове попередження.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

"У Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях значний сніг, хуртовина. І рівень небезпечності, жовтий ", - йдеться у повідомленні.

Фото: Укргідрометцентр

Метеорологи попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якою буде погода у суботу, 4 лютого. За даними Укргідрометцентру, в Україні стане трохи прохолодніше. Практично по всій території країни сніжитиме. На дорогах - ожеледиця.

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