У аеропорту Борисполя затримали українців із повною валізою коштовних прикрас і діамантів

У аеропорту Борисполя затримали українців із повною валізою коштовних прикрас і діамантів

Суму, на яку завезли дорогоцінностей, ще рахують

Золото та діаманти просто у валізах серед одягу виявили прикордонники в аеропорту Бориспіль.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Дорогоцінний крам намагалися ввезти двоє українців, які прилетіли рейсом із Катару. Окрім одягу, у валізах вони везли ще й півтори сотні виробів зі срібла інкрустованих діамантами. А ще золоті прикраси з дорогоцінними каміннями та просто діаманти.

На яку суму везли коштовностей – прикордонники поки рахують. На їхніх власників уже склали протокол за порушення митних правил.

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