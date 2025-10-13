В окупованому Алчевську прогримів вибух у житловому будинку, є загиблі

Вибух газу в Алчевську / © Центр протидії дезінформації

На тимчасово окупованій території Луганщини, у місті Алчевськ, у ніч проти 13 жовтня стався вибух газу в багатоповерховому житловому будинку. Внаслідок інциденту загинули двоє людей.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України у Telegram.

За попередніми даними, вибух зруйнував квартири на кількох поверхах будівлі. Це вже другий подібний випадок на окупованій частині Луганської області за останні дні. 5 жовтня вибух газу стався у місті Хрустальний (раніше Красний Луч), де також було зруйновано частину житлового будинку.

Як повідомляється, ймовірною причиною подібних інцидентів є критичний стан комунальної інфраструктури на окупованих територіях, де газові мережі не проходять належного технічного обслуговування.

У ЦПД зазначають, що на тлі скорочення витрат із бюджету РФ на відновлення житла та комунальних систем у захоплених регіонах ситуація з безпекою житлового фонду погіршується.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що увечері 8 жовтня у Святошинському районі столиці в багатоповерхівці прогримів вибух, внаслідок чого є загиблий і поранений.