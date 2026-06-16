В "Армії+" може з'явитися червона стрічка: що це означає і чи варто хвилюватися

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Користувачі застосунку «Армія+» можуть помітити в розділі «Армія ID» червону стрічку з написом «Зафіксовано відсутність на службі». Це повідомлення свідчить про наявність в офіційних реєстрах інформації про самовільне залишення військової частини (СЗЧ).

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

У відомстві наголошують, що наразі триває процес оновлення даних, тому в окремих випадках інформація в застосунку може відображатися некоректно або із затримкою.

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Помилковий статус СЗЧ в «Армія+»: що робити

Для вирішення проблем із відображенням статусу в Міноборони рекомендують виконати такі дії:

Оновити застосунок «Армія+» до версії 3.2.2. Вийти з облікового запису та авторизуватися повторно. Зачекати 15 хвилин для оновлення даних.

Якщо після виконання вказаних кроків інформація залишається неактуальною або відображається некоректно, користувачам радять звернутися до служби підтримки застосунку «Армія+».

Нагадаємо, у «Дії» запрацювала нова комплексна послуга для військових і їхніх родин, яка дозволяє оформлювати кілька державних сервісів однією заявою. Система охоплює чинних і звільнених захисників та родини загиблих.

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