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В "Армії+" може з'явитися червона стрічка: що це означає і чи варто хвилюватися
В «Армія+» з’явилася позначка про СЗЧ. Міноборони пояснило, чому користувачі бачать «червону стрічку» в «Армія ID».
Користувачі застосунку «Армія+» можуть помітити в розділі «Армія ID» червону стрічку з написом «Зафіксовано відсутність на службі». Це повідомлення свідчить про наявність в офіційних реєстрах інформації про самовільне залишення військової частини (СЗЧ).
Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
У відомстві наголошують, що наразі триває процес оновлення даних, тому в окремих випадках інформація в застосунку може відображатися некоректно або із затримкою.
Помилковий статус СЗЧ в «Армія+»: що робити
Для вирішення проблем із відображенням статусу в Міноборони рекомендують виконати такі дії:
Оновити застосунок «Армія+» до версії 3.2.2.
Вийти з облікового запису та авторизуватися повторно.
Зачекати 15 хвилин для оновлення даних.
Якщо після виконання вказаних кроків інформація залишається неактуальною або відображається некоректно, користувачам радять звернутися до служби підтримки застосунку «Армія+».
Нагадаємо, у «Дії» запрацювала нова комплексна послуга для військових і їхніх родин, яка дозволяє оформлювати кілька державних сервісів однією заявою. Система охоплює чинних і звільнених захисників та родини загиблих.