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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
303
Час на прочитання
1 хв

В "Армії+" може з'явитися червона стрічка: що це означає і чи варто хвилюватися

В «Армія+» з’явилася позначка про СЗЧ. Міноборони пояснило, чому користувачі бачать «червону стрічку» в «Армія ID».

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Телефон

Телефон / © Pexels

Користувачі застосунку «Армія+» можуть помітити в розділі «Армія ID» червону стрічку з написом «Зафіксовано відсутність на службі». Це повідомлення свідчить про наявність в офіційних реєстрах інформації про самовільне залишення військової частини (СЗЧ).

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

У відомстві наголошують, що наразі триває процес оновлення даних, тому в окремих випадках інформація в застосунку може відображатися некоректно або із затримкою.

Помилковий статус СЗЧ в «Армія+»: що робити

Для вирішення проблем із відображенням статусу в Міноборони рекомендують виконати такі дії:

  1. Оновити застосунок «Армія+» до версії 3.2.2.

  2. Вийти з облікового запису та авторизуватися повторно.

  3. Зачекати 15 хвилин для оновлення даних.

Якщо після виконання вказаних кроків інформація залишається неактуальною або відображається некоректно, користувачам радять звернутися до служби підтримки застосунку «Армія+».

Нагадаємо, у «Дії» запрацювала нова комплексна послуга для військових і їхніх родин, яка дозволяє оформлювати кілька державних сервісів однією заявою. Система охоплює чинних і звільнених захисників та родини загиблих.

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Дата публікації
Кількість переглядів
303
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