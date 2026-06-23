У "Армія+" запустили нову функцію для військових в СЗЧ: що вона дає

СЗЧ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Реклама

Військові, які самовільно залишили частину (СЗЧ) до 12 червня 2026 року, можуть подати заяву на повернення до служби через застосунок «Армія+». Ця можливість відкрита до 20 вересня 2026 року.

Про це повідомили в Мінобороні України.

Як подати рапорт на повернення з СЗЧ

Це оновлення допоможе військовим швидше і простіше повернутися до служби. Тепер вони можуть самі обрати для себе новий підрозділ із переліку понад 50 перевірених частин.

Реклама

Основні переваги процедури через «Армія+» включають:

повернення на службу без необхідності проходити через батальйони резерву;

супровід контакт-центру на всіх етапах процесу;

повне відновлення грошового та матеріального забезпечення.

У Мінобороні роз’яснили, як саме подати рапорт у застосунку, які особисті дані необхідно вказати, перелік документів, що можуть знадобитися для подання, а також етапи, які відбуваються після офіційного погодження рапорту.

Повернення з СЗЧ — останні новини

Нагадаємо, для українських військових, які добровільно повертаються на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ), в застосунку «Армія+» запровадили спеціальний статус.

Раніше Міністерство оборони України визначило терміни, протягом яких військові, які перебувають у СЗЧ, зможуть поновитися за швидким алгоритмом.

Реклама

Також президент України Володимир Зеленський представив реформу в Силах оборони. Серед змін — нові контракти у війську, зарплати до 460 тисяч гривень та поетапне звільнення зі служби.

Новини партнерів