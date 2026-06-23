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У "Армія+" запустили нову функцію для військових в СЗЧ: що вона дає
В «Армія+» з’явилася функція подання рапорту на повернення до служби після СЗЧ.
Військові, які самовільно залишили частину (СЗЧ) до 12 червня 2026 року, можуть подати заяву на повернення до служби через застосунок «Армія+». Ця можливість відкрита до 20 вересня 2026 року.
Про це повідомили в Мінобороні України.
Як подати рапорт на повернення з СЗЧ
Це оновлення допоможе військовим швидше і простіше повернутися до служби. Тепер вони можуть самі обрати для себе новий підрозділ із переліку понад 50 перевірених частин.
Основні переваги процедури через «Армія+» включають:
повернення на службу без необхідності проходити через батальйони резерву;
супровід контакт-центру на всіх етапах процесу;
повне відновлення грошового та матеріального забезпечення.
У Мінобороні роз’яснили, як саме подати рапорт у застосунку, які особисті дані необхідно вказати, перелік документів, що можуть знадобитися для подання, а також етапи, які відбуваються після офіційного погодження рапорту.
Повернення з СЗЧ — останні новини
Нагадаємо, для українських військових, які добровільно повертаються на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ), в застосунку «Армія+» запровадили спеціальний статус.
Раніше Міністерство оборони України визначило терміни, протягом яких військові, які перебувають у СЗЧ, зможуть поновитися за швидким алгоритмом.
Також президент України Володимир Зеленський представив реформу в Силах оборони. Серед змін — нові контракти у війську, зарплати до 460 тисяч гривень та поетапне звільнення зі служби.