У айфоні ексголови Хмельницької МСЕК виявили цікаве листування: з ким спілкувалася

У застосунку Signal слідчі натрапили на чати з обліковими записами, які свідчать про зв`язки підозрюваної, зокрема з керівниць=твом Хмельницької обласної прокуратури.

У справі про незаконне збагачення головної лікарки Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяни Крупи суд залишив під арештом вилучений у неї телефон iPhone 14 Pro Max як речовий доказ. У пристрої зберігається листування в чатах, які свідчать про зв’язки підозрюваної з посадовцями у силових структурах.

Про це повідомляє "Главком" з посиланням на опубліковане в судовому реєстрі рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Відповідно до протоколів огляду вилученого під час обшуків айфона, що належав Тетяні Крупі, у застосунку Signal слідчі натрапили на чати з обліковими записами, які свідчать про зв`язки підозрюваної з працівниками ДБР, керівництвом прокуратури Хмельницької області, працівниками митниці.

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Також у телефоні міститься її листування з різними абонентами про оформлення документів щодо інвалідності та про відстрочку різним особам.

Також серед листування було знайдено заяву судді Хмельницького апеляційного суду на ім’я міністра охорони здоров’я про дозвіл на виїзд за межі України з метою лікування.

Правоохоронцям не вдалося створити повну копію пам`яті мобільного телефону та скопіювати дані низки додатків, зокрема Telegram, Signal та електронної пошти.

"Суд вважає, що наявні достатні підстави вважати, що все вилучене майно та документи відповідають ознакам речових доказів, тому підлягають арешту з метою забезпечення збереження речових доказів", – сказано в ухвалі апеляційної інстанції.

Нагадаємо, раніше скандальна очільниця Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяна Крупа заявила, що не всі кошти, які були вилучені під час обшуку в її квартирі, належать їй та її родині.

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