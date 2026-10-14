У бабусі зламані рука і стегно після сутички з ТЦК: родичі харків’янки заявили про пропозицію хабаря за мовчання

Сутичка з ТЦК / © скрін з відео

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У Харкові начальник Слобідського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), підлеглий якого травмував літню жінку під час мобілізаційних заходів, пропонував її родичам гроші.

Про це повідомили родичі жінки виданню «Українські Новини».

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За їхніми словами, інцидент стався на вулиці, де проживає потерпіла. Під час заходів із мобілізації працівник ТЦК штовхнув літню жінку, внаслідок чого вона впала та зламала стегно й руку.

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У якому стані перебуває постраждала

Родичі розповіли, що жінка перебуває у важкому стані. Їй уже прооперували руку, а приблизно через 10 днів планують провести ще одну операцію — на стегні.

«Добре, що мерія Харкова підключилась в плані медицини. Прооперували руку, важкий перелом кістки. Вона в реанімації зараз. Сказали, що операція успішно пройшла. Через 10 днів ще одна операція на стегні. Вона у важкому стані», — повідомив один із родичів.

За інформацією сім’ї, поліція розслідує обставини події. Правоохоронці встановили підозрюваного — 29-річного працівника Слобідського ТЦК. Йому повідомили про підозру та відсторонили від роботи.

Що розповіли про пропозицію грошей

За словами родичів, після інциденту з ними зустрівся начальник ТЦК. Під час розмови представники центру комплектування пропонували гроші, а сім’я наполягала на оплаті лікування потерпілої.

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«Приїхав начальник їх, намагався якось вирішити питання. Пропонували гроші, готові були дати гроші. Ми сказали, щоб вони оплачували операції, а вони сказали, що за квитанціями будуть платити. Після того, як місто підключилось, то нам нічого не треба — ми хочемо, щоб винного посадили в тюрму», — розповів один із родичів.

Також близькі потерпілої заявили, що після падіння жінки працівники ТЦК залишили її на місці. За їхніми словами, у бригаді було близько 15 осіб.

«Це саме страшне. Це залишення в небезпеці. Це ще одна стаття», — наголосили родичі.

Родина вимагає змінити кваліфікацію справи

Сім’я потерпілої повідомила, що поінформувала про ситуацію Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

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Родичі також мають намір домагатися перекваліфікації справи зі статті 122 Кримінального кодексу України на статтю 426 ККУ та звернутися до Державного бюро розслідувань.

За словами близьких жінки, бригада Слобідського ТЦК пересувалася містом на трьох автомобілях без супроводу поліції. Родичі стверджують, що працівники були в балаклавах, а на машинах нібито використовували підроблені номерні знаки.

Зазначимо, що інформація про офіційну реакцію керівництва ТЦК на заяви родичів потерпілої жінки з’ясовується.

Нагадаємо, стало відомо про щонайменше про 10 випадків, коли представники ТЦК заходили до приватних приміщень і силоміць забирали звідти чоловіків. Про такий тип порушень із боку працівників ТЦК та СП розповів мбудсмен Дмитро Лубінець. Він вважає це випробуванням меж юридичної реакції суспільства.

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