У багатодітній сім'ї із Запоріжжя всіх доньок називають Маріями

Родина має шістьох дітей, зокрема троє дівчаток – і всіх їх звати Маріями.

Юрій та Людмила Надтоки – багатодітна родина із Запоріжжя, яка виховує шістьох дітей. Особливістю сім'ї є те, що трьох своїх доньок вони назвали однаковим іменем – Марія.

Про це пише "Суспільне".

Подружжя прожило разом 16 років. Це їхній другий шлюб. У ньому – шестеро спільних дітей. Разом зі старшими – 9. Народження кожної дитини батько називає Божим даром.

"Три Марії. Перша народилась, ми її на честь бабусі назвали Марією. Друга народилась на Покрову. Назвали Марія. І тут через рік і три місяці ще одна Марія народилась. Старша – Маруся, середня – Ляля, а маленька Уня, Унечка", - розповідає тато.

Троє Марійок відвідують секцію з тхеквандо і вже мають нагороди. Старша Марія – чемпіонка України з тхеквандо у своїй вазі, середня – переможниця чемпіонату "Діти України".

"Я всім діткам своїм дуже рада. Дуже всіх люблю, вони мені дуже дорогі. Старші у мене – дві доньки, я дуже хотіла хлопчика. Так чекала й переживала, щоб був хлопчик, навіть, на УЗД не ходила, поки не народила. І Юру одразу назвала на честь батька, а цих маленьких — на честь дідусів", - каже мама Людмила.

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Нагадаємо, багатодітна прийомна родина тікаючи від окупантів потрапила в ДТП: діти кричали, бо сприйняли це за бомби.

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