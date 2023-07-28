У багатьох областях України лунала повітряна тривога

У п'ятницю, 28 липня, у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу.

Повітряна тривога 27 липня пролунала у центральних, північних та східних областях.

Традиційно сигнал тривоги оголошено також у Луганській області та Криму.

Повітряна тривога 28 липня

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, у зазначених областях була ракетна загроза через ворожий бомбардувальник Ту-22м3 поблизу кордону.

"Увага! Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги... Ракетна небезпека – центр, північ, схід України! Ворожий Ту-22м3 у Брянській області!" - повідомили у ПС.