У багатьох регіонах України мобілізовані можуть отримати значні доплати: де і скільки платять

У деяких регіонах України мобілізовані громадяни можуть розраховувати на додаткові виплати.

В Україні місцева влада заохочує громадян вступати до лав ЗСУ за допомогою грошових доплат. Такі ініціативи вже працюють у столиці та низці інших областей.

Про це пише OBOZ.UA.

Київ та область

Столична влада запланувала у міському бюджеті 50 млн гривні на допомогу мобілізованим. Тому мобілізовані жителі Києва можуть одержати разову виплату у розмірі 30 тис. грн. На отримання грошей можуть розраховувати особи, які мобілізувалися після 1 грудня 2023 року.

Водночас влада Києва спільно з територіальними центрами комплектування розробила механізм, який спрощує процес оформлення грошової допомоги. Завдяки цьому мобілізовані громадяни можуть виплати одразу після зарахування до військових частин. Більше того, у Київській міській державній адміністрації розповіли, що, окрім мобілізованих, на 30 тис. грн можуть розраховувати ті, хто уклав контракт із ЗСУ на добровільній основі.

Львів

Найбільшу одноразову виплату мобілізованим обіцяють у Львові. У цьому обласному центрі влада передбачила на виплати по 50 тис. гривень на кожну особу. Однак слід зазначити, що на цю суму можуть розраховувати лише ті, хто добровільно уклав контракт із підрозділами Десантно-штурмових військ чи морської піхоти ЗСУ.

Також у Львові діє "Комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської міської територіальної громади". Ця програма дозволяє мобілізованим громадянам отримати 25 тис. грн. грошової допомоги.

Одеса

В Одесі міська рада автоматизувала механізм виплат мобілізованим. Громадяни, які вступлять до лав ЗСУ, можуть отримати 20 тис. гривень. На 2024 рік у міському бюджеті на ці потреби закладено 20 млн гривень.

Примітно, що одноразову грошову допомогу в Одесі можуть одержати і мобілізовані, і контрактники.

У Чорноморську Одеської області міська влада від 1 січня 2024 року також сплачує мобілізованим по 20 тис. гривень. Для отримання коштів людині потрібно звернутись до міського голови із заявою.

Харківська область

У Богодухівській громаді Харківської області мобілізовані можуть розраховувати на отримання 50 тисяч гривень. При цьому гроші можуть отримати не лише місцеві жителі, а й внутрішньо переміщені особи, зареєстровані у громаді.

У Першотравневій громаді на Харківщині мобілізованим виплачують 20 тис. грн. Для отримання грошей громадяни мають бути зареєстрованими у громаді. При цьому фінансова допомога доступна і для внутрішньо переміщених осіб.

Полтава

У Полтаві міська рада ухвалила рішення виплачувати мобілізованим до лав ЗСУ по 10 тис. грн. Щоб отримати кошти потрібно звернутися до органів соціального захисту населення з відповідними заявами.

Чернігів

У Чернігові 2024 року мобілізовані можуть розраховувати на грошову допомогу у розмірі 15 тис. гривень. У мерії пояснили, що це буде прямою підтримкою та допомогою для мобілізованих мешканців Чернігова. Фінансуватиметься програма через Департамент соціальної політики.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський говорив про те, що українським захисникам, які воюють на нулі, треба піднімати грошове забезпечення до 200 тис. грн на місяць.

Пізніше заступник голови комітету з питань нацбезпеки Юрій Мисягін зауважив, що президент говорив про підвищення зарплатні тим військовим, хто на нулі вже понад два роки. Але це ще не остаточне рішення.

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