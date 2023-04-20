У багатоповерхівці Запоріжжя вибухнула граната: є жертви

У Запоріжжі напередодні пізно ввечері у житловій багатоповерхівці вибухнула граната. Одна людина загинула, а одна - постраждала.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Запорізької області.

Зазначається, що інцидент трапився о 22:00 19 в Дніпровському районі Запоріжжя. За попередніми даними, у квартирі вибухнула граната Ф-1. Як небезпечний предмет опинився у помешканні, встановлюють правоохоронці.

Внаслідок вибуху 35-річний господар отримав тілесні ушкодження. Чоловік помер на місці події. Його матір шпиталізували до медичного закладу у шоковому стані.

Вибух гранати у квартирі Запоріжжя. / Фото: ГУ Національної поліції у Запорізькій області

Досудове розслідування триває, встановлюються обставини події та походження боєприпасу.

Нагадаємо, у Києві чоловік через ревнощі намагався вбити свою знайому, яка не відповідала йому взаємністю, та її товариша. Зловмисник не придумав нічого кращого, ніж кинути у них гранату.

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