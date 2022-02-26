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У Бахмачі люди голіруч зупиняють колону російських танків - відео

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Також, аби зупинити техніку російських солдат, мешканці Бахмача кидають під танки велосипеди та інші об'єкти. 

У Бахмачі Чернігівської області місцеві жителі без зброї кидаються на колону російських танків, щоб їх зупинити.

Відео поширюють у Мережі. 

На кадрах видно, як сміливі мешканці боронять своє рідне місто. Чоловіки голіруч кидаються на танки Росії, аби не дозволити окупантам проїхати далі. Також, аби зупинити техніку російських солдат, мешканці Бахмача кидають під танки велосипеди та інші об'єкти. 

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