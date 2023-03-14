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У Бахмуті під час обстрілу 16-річного хлопця ледь не поховала стеля власної кімнати (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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У Бахмуті під час обстрілу 16-річного хлопця ледь не поховала стеля власної кімнати (фото)

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Хлопець дивом встиг вибратися з-під завалів.

У Бахмуті на Донеччині стеля власної кімнати ледь не поховала 16-річного Романа. Будинок, де хлопець перебував з батьками та бабусею, потрапив під російський обстріл.

Закривавлений, з травмою голови і правої руки хлопцю вдалося вибратися з-під завалів, повідомляє Перше медичне об'єднання Львова.

Хлопець вибіг з будинку, який почав палати. В останню мить вибратися звідти вдалося і його рідним.

© Перше медичне об'єднання Львова
Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Спершу Романа госпіталізували до лікарні Краматорська. Лікарі діагностували в хлопця мінно-вибухову травму, відкриті переломи та дефекти шкіри. Зараз підлітка лікують у центрі "Незламні" у Львові. Стан хлопця поліпшується.

Нагадаємо, командувач сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що ситуація довкола Бахмута залишається складною. З декількох напрямків наступають штурмові загони Вагнера.

© Перше медичне об'єднання Львова
Фото: Перше медичне об'єднання Львова
© Перше медичне об'єднання Львова
Фото: Перше медичне об'єднання Львова

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Дата публікації
Перегляди
850
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