У Бахмуті росіяни обстріляли автівку з норвезькими волонтерами

Снаряд поцілив у автівку, коли вони рятували постраждалих.

У четвер, 2 лютого, двоє норвезьких волонтерів Сандер Сьорсвен Трелвік і Саймон Йонсен постраждали внаслідок обстрілу в Бахмуті. Вони евакуювали поранених після чергової атаки росіян.

Про це повідомляє видання VG.

"Просто хочу повідомити, що Сандер отримав поранення в Україні. Зараз його везуть у лікарню Дніпра на операцію. Він отримав опіки та уламкове поранення. Внутрішні органи у нього не пошкоджені", – повідомила мати Сандера.

Він приїхав в Україну в понеділок, а в четвер відправився на першу місію. Волонтерам дали завдання допомогати пораненим. Щойно вони забрали посадили їх у автівку, снаряд влучив зу транспорт влучив снаряд, розповів Йонсен. Декілька людей, які були з ними, загинули, зазначив норвезький волонтер.

Раніше ми повідомляли, що попри заяви прем’єра Угорщини, прості мешканці держави збирають генератори для українців. Сподіваються, що за їхнім прем’єром не будуть судити всю країну.

У робочий час медики, а у вільний волонтери

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