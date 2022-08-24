У Бахмуті затримали 16-річного зрадника, який "зливав" окупантам дані про позиції ЗСУ: фото

16-річний зрадник повідомляв дані про місця дислокації українських військових у Бахмуті та в Бахмутському районі.

СБУ викрила і затримала 16-річного мешканця Бахмута Донецької області, який передавав окупантам дані про місця дислокації та бойові позиції українських артилеристів в місті та Бахмутському районі.

Про це сьогодні, 24 серпня, повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, у червні-серпні 2022 року 16-річний хлопець, маючи стійкі проросійські переконання, співпрацював з представниками держави-агресорки. Зокрема, він передавав ворогові через месенджер графічні координати місць дислокації та бойових позицій артилерійських підрозділів ЗСУ в Бахмуті та в Бахмутському районі.

За клопотанням прокурора суд відправив його під варту з альтернативою внесення застави – 148 860 грн.

За скоєне йому загрожує до 8 років ув'язнення.

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