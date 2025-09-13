У Бахмачі створено жахливі умови для людей похилого віку та осіб з інвалідністю: відео

Літні люди. Ілюстративне зображення / © pixabay.com

Реклама

Офіс омбудсмена провів перевірку комунального закладу, який опікується людьми похилого віку та особами з інвалідністю, в місті Бахмач на Чернігівщині.

Відео жахливих умов, в яких перебувають люди, що потребують догляду та підтримки, опублікував уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець.

У відділенні стаціонарного догляду КУ «Центр надання соціальних послуг» Бахмацької міської ради виявлено низку порушень, серед яких — антисанітарія, протерміновані ліки та відсутність приватності.

Реклама

Також з’ясувалося, що в цьому закладі не проводяться щорічні медогляди, а прийом препаратів здійснюється без призначення.

Дата публікації 17:22, 13.09.25 Кількість переглядів 8 Лубінець показав жахливі умови в будинку для престарілих та осіб з інвалідністю

Люди, які тут перебувають, не отримують належного харчування, а житлова площа — вдвічі менша за визначені законодавства нормативи. Окрім того, в закладі відсутнє укриття.

У повідомленні йдеться, що перевірка встановила порушення прав осіб з інвалідністю. Зокрема, одна маломобільна жінка поскаржилася, що три роки не виходила на свіже повітря.

«Таке ставлення до підопічних неприпустиме та свідчить про системні порушення прав людей, які потребують догляду та підтримки. Задля усунення виявлених порушень, до компетентних органів будуть скеровані акти реагування», — зазначив Дмитро Лубінець.

Реклама

Нагадаємо, в Україні повнолітні діти зобов’язані утримувати батьків, які не можуть працювати та потребують матеріальної допомоги. У деяких випадках суд може змусити виплачувати аліменти.