Кричала і намагалася вирватися з рук: у Львові тіктокери на очах у перехожих викрали дівчину (відео)

Щоб їх знайти, по місту ввели поліцейську спецоперацію.

У Львові тіктокери серед білого дня силоміць посадили дівчину в автомобіль і зникли в невідомому напрямку. По місту ввели поліцейську спецоперацію "Перехоплення".

Про це пише видання Zaxid.net.

Як з'ясувалося, інцидент стався на проспекті Свободи. Там два хлопця в балаклавах напали на дівчину і силоміць заштовхали її в автомобіль Mercedes. Після чого зникли з місця злочину.

Про те, що трапилося, в поліцію повідомили свідки викрадення. У місті ввели план "Перехоплення". Однак коли авто з "викрадачами" знайшли, виявилося, що все це був пранк, який вони знімали для соцмережі.

Пізніше відео потрапило в Тік-Ток, де за кілька днів зібрало 3,6 млн переглядів.

«Надійшло повідомлення, що невідомі особи на проспекті Свободи силоміць заштовхали в автомобіль дівчину і втекли у невідомому напрямку. Звичайно поліцейські ввели спецоперацію, розпочався розшук. Патрульні поліцейські виявили водія і зупинили його», — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

У той же час за свій вчинок тіктокерам доведеться відповісти. На учасників пранку склали адмінпротоколи за фактом дрібного хуліганства. Тепер їм загрожує штраф або громадські роботи.

Відзначимо, що за словами психологів, такі дії з боку відеоблогерів спрямовані на отримання лайків і нових підписників в соціальних мережах.

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