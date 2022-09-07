У Балаклії місцевих просять зберігати інформаційну тишу про дії ЗСУ: заява міськради

Місцева влада повідомила про можливе звільнення деяких населених пунктів громади, але наголосила, що це потребує підтвердження від Міноборони або Генштабу ЗСУ.

Про це йдеться на сайті міської ради Балаклії.

"Є інформація про звільнення деяких населених пунктів Балаклійської громади. Чекаємо офіційного підтвердження. Розуміємо емоції кожного зараз, проте намагаймося дотримуватися режиму інформаційної тиші. Не поширюйте інформацію про військові операції до офіційних заяв Збройних сил України чи Міністерства оборони. Також просимо не поширювати інформацію про пересування українських військ", - наголосили у міськраді.

Крім того, інформацію щодо геолокації й переміщення окупантів та ворожої техніки місцевих просять повідомляти до чат-боту Е-Ворог або писати безпосередньо до органів влади громади. Інформацію щодо колаборантів та зрадників, для подальшого притягнення до відповідальності слід також повідомляти до чат-боту або у повідомлення міськраді.

Нагадаємо, у вівторок, 6 вересня, низка російських телеграм-каналів повідомили про український контрнаступ за напрямком Вербівка – Балаклія Харківської області.

Російські пропагандисти пишуть, що ЗСУ пішли в контрнаступ вранці 6 вересня. Нібито Вербівка вже перейшла під контроль українських військових. За даними кремлівських журналістів, українським силам вдалося закріпитися на околицях Балаклії. Там зараз точаться жорсткі бої. За іншою інформацією російських ЗМІ, бойові дії уже йдуть у самому місті. Командування ЗС РФ активно перекидає резерви на цей напрямок.

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